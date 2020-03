Neue Auszeichnung in Düsseldorf vorgeschlagen : Ratsherr schlägt Preis für nachhaltige Mode vor

Nachhaltige Mode: Eine Designer-Tasche aus Stoffresten. Foto: dpa-tmn/Lea Sibbel

Düsseldorf Die Stadt verleiht bereits regelmäßig den Modebusiness Award. Im Wirtschaftsausschuss soll es bald um eine mögliche neue Auszeichnung gehen.

Von Nicole Lange

Die Düsseldorfer Ratsfraktion der CDU will in der Stadt einen Nachhaltigkeitspreis für Mode einführen. Vergeben werden soll die Auszeichnung einmal im Jahr von der städtischen Wirtschaftsförderung und dem Verein Fashion Net. Düsseldorf als internationale Modestadt könne so für einen verantwortungsbewussten Lebensstil bei Kleidung und Zubehör werben. Der Antrag soll am 21. April im städtischen Ausschuss für Wirtschaftsförderung diskutiert werden.

„Ein Nachhaltigkeits-Award passt sehr gut zu Düsseldorf als Mode-Metropole und setzt ein starkes Signal. Wir stellen den Antrag, dass die Verwaltung eine Preisvergabe prüfen und dafür ein Konzept erarbeiten soll“, sagt Ratsherr und Ausschussmitglied André Simon. Der CDU-Politiker sieht die Verbindung von nachhaltiger Mode mit dem Standort Düsseldorf als Chance: „Nachhaltige Mode ist definitiv ein Thema, bei dem Düsseldorf ein Alleinstellungsmerkmal entwickeln kann. Mehr und mehr Menschen entscheiden sich für Kleidung, die ohne Belastungen für Umwelt und Klima gefertigt wurde und deren Material über Recycling wiederverwertbar ist.“ Auch die Einhaltung sozialer Standards spiele eine immer größere Rolle. „Faire Löhne und gute Arbeitsbedingungen in den Herstellungsländern sind Käuferinnen und Käufern zunehmend wichtig.“

Konkret schlägt Simon vor, Düsseldorfer Akteure im Bereich Mode, die diese Qualitäten erfüllen, einmal jährlich auszuzeichnen: „Der Nachhaltigkeits-Preis soll sich an alle richten, die in Düsseldorf mit Fashion und Accessoires zu tun haben, wie etwa Designer und Designstudenten, Modeschneider, Showroom-Betreiber, Start-ups, Händler und Messeaussteller.“ Ratsherr Klaus Mauersberger sieht im Verein Fashion Net einen idealen Partner für die Wirtschaftsförderung. „Mit seinem Netzwerk bringt der Verein seit 2013 hier am Standort Modemacher und Modeunternehmer erfolgreich zusammen“, sagt er.