Karneval in Düsseldorf Rathaussturm in Gerresheim mit angezogener Handbremse

Auch wenn der traditionelle Karneval der etwas älteren Semester in Gerresheim in diesem Jahr ein wenig Anlaufzeit benötigte, war keine 100 Meter weiter mehr als deutlich zu sehen, dass zumindest die jüngere Generation regelrecht ausgehungert ist, was Feiern anbetrifft. An der Haltestelle Richtung Innenstadt waren an Karneval schon immer viele Jugendliche anzutreffen, in diesem Jahr kamen aber mindestens doppelt so viele – inklusive aufgestocktem Polizeiaufgebot. Alles blieb zum Glück ruhig, Gerresheim ist halt nicht die Altstadt. Und so bleibt zu hoffen, dass am Sonntag zum Veedelszoch ebenfalls alles rund läuft, das Wetter mitspielt und auch die malad ausgefallenen Ober-Narren der Gerresheimer Saubande bis dahin wieder gesund sind.