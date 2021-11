„Fatales Signal“ : Rat der Künste kritisiert geplante Kulturkürzungen in Düsseldorf

Düsseldorf Wegen eines Sparprogramms sollen Zuschüsse an die Kulturszene gestrichen werden. Die Interessensvertretung der Kulturschaffenden protestiert – und sieht in der aktuellen Lage eher Gründe für eine Erhöhung.

Die Einschnitte im Kulturhaushalt, die im Zuge des Sparprogramms der Stadtverwaltung vorgesehen sind, sorgen für Protest in der Kulturszene. Der Rat der Künste, eine Interessensvertretung von Kulturschaffenden, fordert eine Rücknahme der Kürzungen, die der Stadtrat im Dezember beschließen soll. „Gerade in Noch-Corona-Zeiten, in denen viele Künstler und Kulturschaffende durch mangelnde Auftritts-, Aufführungs- oder Ausstellungsmöglichkeiten in wirtschaftliche Schieflage geraten sind, ist eine solche Kürzung ein fatales Signal“, sagt die Sprecherin des Rates der Künste, Corina Gertz. Die aktuelle Coronalage, deren Ende noch nicht absehbar sei, bringe sowohl die Künstler als auch die Kulturinstitutionen in schwierige Lagen.