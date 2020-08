Ordnungsamt kontrolliert intensiv : 1132 Raser an Düsseldorfer Schulen ertappt

Düsseldorf Mitarbeiter der Verkehrsüberwachung des Düsseldorfer Ordnungsamtes haben in den vergangenen zwei Wochen viele Raser an Schulen ertappt. Vor allem in den Tempo-30-Zonen wurden viele Verstöße festgestellt. Aber auch Eltern, die ihre Kinder vor der Schule absetzen, fielen unangenehm auf.

Vor knapp zwei Wochen hat die Schule wieder angefangen. Seitdem haben Mitarbeiter der Verkehrsüberwachung des Ordnungsamtes 1132 Raser an Schulen ertappt. Sie alle wurden von den fünf städtischen Radarfahrzeugen geblitzt, weil sie in Tempo 30 Zonen und auf Durchgangsstraßen rund um Schulen zu schnell unterwegs waren, berichtet die Stadt Düsseldorf nun in einer Pressemitteilung.

Konsequenz: Es wurden 1.117 Verwarnungs- und 15 Bußgelder, darunter auch drei Fahrverbote, verhängt. Insgesamt wurden 40.115 Fahrzeuge kontrolliert. “"Rasen an Schulen ist kein Kavaliersdelikt. Die Kontrollen werden fortgesetzt", sagt Ordnungsdezernent Christian Zaum. Den traurigen Rekord in einer Tempo 30 Zone hielt ein Fahrer, der auf der Telleringstraße mit 55 Stundenkilometern unterwegs war. Den Fahrer erwartet ein Bußgeld in Höhe von 80 Euro und ein Punkt in Flensburg,

Bei den Durchgangsstraßen wurde die höchste Geschwindigkeitsüberschreitung auf der Lenaustraße mit 89 Stundenkilometern gemessen. 50 Stundenkilometer sind dort erlaubt. Dafür muss der Autofahrer mit einem Monat Fahrverbot, 160 Euro Bußgeld sowie zwei Punkten im Verkehrszentralregister rechnen. Obwohl der Ordnungsdezernent auch die verstärkte Kontrolle der Haltverbote vor den Schulen, die ebenfalls dem Schutz der Kinder dienen, angekündigt hatte, musste die Verkehrsüberwachung dort Verkehrssünder registrieren. Darunter waren wiederholt Eltern, die ihre Kinder mit ihrem Auto im Haltverbot absetzten und damit eine große Gefahrenquelle für andere Kinder verursachten.

Daneben wurden besonders Verwarnungen an rücksichtslose Geh- und Radwegparker sowie Autofahrer, die zu dicht an Kreuzungen und Einmündungen parkten (Fünf Meter Regel) erteilt. Falsch abgestellte Fahrzeug an Kreuzungen und Einmündungen verhindern, dass Kinder, die die Straßen überqueren wollen, sie gut einsehen können. Die Zahl der Falschparker summiert sich auf 2.035. 57 Mal musste der Abschleppwagen anrücken.

