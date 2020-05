Landgericht Düsseldorf : Randalierer zieht Berufung zurück

ARCHIV - 27.02.2019, Nordrhein-Westfalen, Düsseldorf: Der Schriftzug «Landgericht Düsseldorf» steht an der Fassade des Landgerichts an der Werdener Straße. Erneut steht in Düsseldorf eine Schülerin vor Gericht, weil sie versucht haben soll, jemanden umzubringen. Es ist das zweite Mädchen innerhalb weniger Tage. (zu dpa «16-jähriges Mädchen wegen versuchten Totschlags vor Gericht») Foto: Rolf Vennenbernd/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ Foto: dpa/Rolf Vennenbernd

Altstadt Landgericht beschäftigte sich mit Folgen eines Spargelessens mit viel Alkohol

Altstadt (wuk) Ein Spargelessen samt begleitender alkoholischer Getränke hat am Montag erneut die Justiz beschäftigt. In zweiter Instanz befasste sich jetzt das Landgericht mit den Auftritten eines Seniorenpaares und ihres Bekannten gegenüber Sanitätern und Polizisten. Denn buchstäblich sturzbetrunken war ein 71-Jähriger am 1. Mai 2018 aus einem Lokal an der Rethelstraße gestolpert, war an einer Treppenstufe gestürzt und hatte sich eine Kopfverletzung zugezogen. Doch erst das, was danach folgte, brachte das Rentnerpaar samt Begleiter wegen Widerstands gegen Polizeibeamte und wegen Beleidigung vor Gericht.