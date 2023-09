Randale in Gerresheim Kehrt am Wallgraben endlich Ruhe ein?

Aus Sicht des OSD seien die Vorfälle am Wallgraben bekannt, es habe sowohl präventive wie anlassbezogene Kontrollen gegeben, bei 37 davon (neun nach Beschwerden) hätten die Mitarbeiter aber nur dreimal wirklich eine größere Gruppe von Jugendlichen angetroffen, wobei auch Verunreinigungen festgestellt worden seien. Ähnlich „harmlos“ sei die Bilanz der aufsuchenden Jugendarbeit ausgefallen, wobei den Mitarbeitern der Stadt auch mitgeteilt worden sei, dass man den Wallgraben wegen der hohen Präsenzdichte von Polizei und OSD inzwischen meide. Der Kioskbetreiber wiederum habe erklärt, die Jugendlichen würden sich am Wallgraben allenfalls noch treffen, um von dort aus in die Altstadt zu fahren. Alles in allem bilanziert Icking daher: „Die Situation hat sich deutlich verbessert, die Beschwerden einiger weniger können so nicht bestätigt werden.“ So ist auch die Einschätzung von Wogedo und Bos-Bau nach einer Befragung bei den Bewohnern, eine weitere soll noch in diesem Jahr erfolgen.