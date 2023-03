Aus den Stadtteilen Am Wallgraben kehrt keine Ruhe ein

Seitdem habe sich nichts gebessert, sagen die Anwohner, die lieber anonym bleiben wollen, da sie Anfeindungen fürchten. Es kommt sogar immer öfter vor, „dass Gruppen Jugendlicher bereits nachmittags über mehrere Stunden die Rathaus-Haltestelle mit lauter Musik zur Diskothek umwandeln“, so ein Anwohner. Er spreche für seine Nachbarn, wenn er den Einsatz eines privaten Sicherheitsdienstes fordert, „zunächst an Wochenenden von 23 bis 2 Uhr in der Früh“. Das werde möglicherweise unumgänglich sein, „weil die Polizei und das Ordnungsamt, die übrigens einen hervorragenden Job machen, an diesen Tagen aufgrund immenser Herausforderungen in der Altstadt, stark überlastet sind“. Die Polizei betont, dass sie nur bei konkreten Meldungen auch wirklich aktiv werden könne, ansonsten habe man die Lage am Wallgraben durchaus im Blick und die Streifen seien auch nicht reduziert worden.