Ankündigung bei Instagram : Rammstein kommt 2020 nach Düsseldorf

Rammstein-Frontsänger Till Lindemann tritt beim Konzert der Band im Berliner Olympiastadion auf. Foto: dpa/Christoph Soeder

Düsseldorf Mit einer spektakulären Feuershow haben die Brachial-Rocker von Rammstein vor wenigen Tagen ihr neues Album in Berlin präsentiert. Jetzt haben sie eine Tour für 2020 angekündigt. Die führt sie auch nach Düsseldorf.

In einem kurzen Video bei Instagram laufen in schneller Abfolge Städtenamen durch, zusammen mit einer Ansicht des Ortes, an dem Rammstein in der jeweiligen Stadt auftreten wird.

Auch Düsseldorf taucht in dem Clip auf, zu sehen ist dazu die Merkur Spiel-Arena. Unter dem Video steht „Get ready for 2020!“

Wie die Band am Mittwoch mitteilte, findet der Auftritt in Düsseldorf am 27. Juni 2020 statt. Ticktes kosten zwischen 73 und 116 Euro. Der Vorverkauf startet am 5. Juli 2019 um 11 Uhr bei Eventim. Mitglieder des offiziellen Rammstein-Fanclubs können bereits vorab am 3. und 4. Juli Tickets kaufen.

Weitere Auftritte in Deutschland sind am 29. Mai 2020 in Leipzig, am 2. Juni in Stuttgart am 1. Juli in Hamburg und schließlich am 4. Juli in Berlin.

Rammstein hat gerade das siebte Studioalbum veröffentlicht, das erste seit 10 Jahren. Mit Verkaufsstart im Mai stürmte das titellose Werk international die Charts.

Die letztlich kritische Auseinandersetzung mit der deutschen Geschichte hatte Rammstein nur mit einem Videoauszug angekündigt, in dem vier Band-Musiker Kleidung tragen, die an KZ-Gefangene erinnert.

(csr)