Ankündigung bei Instagram : Rammstein kommt 2020 nach Düsseldorf

Düsseldorf Mit einer spektakulären Feuershow haben die Brachial-Rocker von Rammstein vor wenigen Tagen ihr neues Album in Berlin präsentiert. Jetzt haben sie eine Tour für 2020 angekündigt. Die führt sie auch nach Düsseldorf.

In einem kurzen Video bei Instagram laufen in schneller Abfolge Städtenamen durch, zusammen mit einer Ansicht des Ortes, an dem Rammstein in der jeweiligen Stadt auftreten wird.