2020 in der Merkur Spiel-Arena : Rammstein geben zweites Konzert in Düsseldorf

Frontsänger Till Lindemann beim Rammstein-Konzert in der HDI-Arena in Hannover. Foto: dpa/Christophe Gateau

Düsseldorf Weil die Nachfrage in Fanclubverkauf bereits sehr hoch war, kündigen Rammstein für 2020 fünf Zusatzkonzerte auf ihrer Stadiontour durch Europa an, eins davon in Düsseldorf.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Somit spielt die Band im kommenden Jahr an zwei Abenden in der Landeshauptstadt. Der bereits bekannte Termin ist der 27. Juni 2020, dazu kommt nun noch der 28. Juni 2020.

Die anderen vier Zusatzkonzerte finden in Leipzig (30. Mai 2020), Stuttgart (3. Juni 2020), Hamburg (2. Juli 2020) sowie am 5. Juli 2020 in Berlin statt.

Die Eintrittskarten kosten zwischen 73 und 116 Euro und sind, wie der Veranstalter betont, nur auf der Ticketplattform Eventim erhältlich. Der offizielle Vorverkauf beginnt am Freitag (5. Juli 2019) um 11 Uhr.

Um den Ticktehandel auf dem Schwarzmarkt zu unterbinden, werden alle Karte personalisiert.