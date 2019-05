Restaurants, Schulen, Unternehmen : So läuft es in Düsseldorf mit dem Ramadan

So läuft es in Düsseldorf mit dem Ramadan

Düsseldorf Von der Gastronomie über Schulen bis zu Unternehmen: Viele Muslime in Düsseldorf halten gerade die Fastenzeit ein. Wir haben uns in der Stadt umgehört, welche Auswirkungen der Ramadan hat und wie die Gläubigen damit umgehen.

Gastronomie „Liebe Gäste, das La Grilladine bleibt bis 10.06.2019 wegen Ramadan geschlossen“, steht auf einem Zettel am Schaufenster des Restaurants am Dreiecksplatz in Oberbilk. Inhaber Badr Haddad steigt gerade ins Auto. „Ich genieße die Zeit des Ramadan mit meiner Familie“, sagt er. „Vielleicht würde es sich ohnehin nicht lohnen, geöffnet zu haben – obwohl mich meist viele in dieser Zeit anrufen, ob ich nicht doch aufmachen kann.“ So wie er hält es auch Mohammed Hackershoff, der in der Linienstraße das Restaurant Marrakesch betreibt. „90 Prozent unserer Kunden sind Muslime“, sagt er. „Öffnen im Ramadan lohnt sich nicht.“ Im Fenster des Grill-Restaurants gegenüber hängt ein Schild: „Heute Ruhetag“. Doch der ist eigentlich montags - wahrscheinlich hängt das Schild noch ein paar Wochen dort.