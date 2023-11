Politiker aus Düsseldorf Rainer Matheisen ist jetzt koreanischer Honorarkonsul

Was genau durch die neue Aufgabe auf ihn zukommt, kann Matheisen noch nicht sagen. In Vollzeit arbeitet er bei der NRW-Bank und beobachtet vor allem den Wohnungsmarkt. Dem Honorarkonsulat geht er ehrenamtlich nach. Aber er ist bereit, dafür viel zu investieren. In seiner Zeit als Landtagsabgeordneter habe er 80 bis 90 Stunden in der Woche gearbeitet. Er sehe „das nicht als Belastung, sondern als Freude“. Dass er jetzt ein so hohes Arbeitspensum wie in seiner Zeit als Landtagsabgeordneter haben wird, glaube er jedoch nicht.