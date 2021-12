Radwege in Düsseldorf : Radweg an der Torfbruchstraße kommt

An der Torfbruchstraße ist kaum Platz für einen Radweg. Daher sollen die Parkbuchten in Längs-Stellplätze umgewandelt werden. Foto: Marc Ingel

Düsseldorf 25 Parkplätze fallen nach dem Umbau weg. Die Parkzeit soll dann auf zwei Stunden begrenzt werden. Allerdings ist das nur eine provisorische Lösung, in drei Jahren soll die Straße in großem Stil umgebaut werden.

Von Marc Ingel

Der geplante Radstreifen an der Torfbruchstraße wird nur ein Provisorium sein, dennoch sorgte die Planung für Ärger, als sie erstmals Ende 2019 in der Bezirksvertretung 7 vorgestellt wurde. Vor allem die Verantwortlichen im Kinderhospiz Regenbogenland kritisierten den Wegfall von 25 Parkplätzen vor der Einrichtung. Gerade den betroffenen Eltern, die mit ihren meist schwerbehinderten Kindern anreisen würden und dabei oft auch noch Equipment vom Atem- bis zum Absauggerät mit sich schleppen, sei nicht zuzumuten, hunderte Meter weit weg parken zu müssen. Und das gelte in eingeschränktem Maße auch für die 80 Mitarbeiter im Schichtbetrieb, die zum Teil aus anderen Städten zur Arbeit kommen würden. Nicht zuletzt würde auch der ansässige Kleingartenverein unter der Maßnahme leiden.

Wie jetzt klar ist: Es bleibt bei der Planung für den Radweg auf der Torfbruchstraße – mit einer Einschränkung: Um den Betroffenen entgegenzukommen, soll das Parken zeitlich auf zwei Stunden begrenzt werden. Die 160.000 Euro teure Maßnahme soll im nächsten Jahr umgesetzt werden. Die „große Lösung“, der komplette Umbau der Torfbruchstraße, ist für Ende 2025 anvisiert. Angesichts der prekären Haushaltslage steht eine Umsetzung aber in den Sternen, muss das Provisorium womöglich noch länger halten.

Die Planung sieht die Markierung von Schutzstreifen (zwei Meter) auf dem Abschnitt zwischen Sulzbach- und Dreherstraße vor. Die Fahrbahnbreite wird dadurch reduziert und beträgt aufgrund des vorhandenen Busverkehrs noch rund sechs Meter. An einzelnen Stellen, wo die Fahrbahnbreite nicht ausreichend ist, muss der Radweg in den Seitenraum verlagert werden, das gilt auch für den Knotenpunkt Dreherstraße/Torfbruchstraße, wo auch aus Platzgründen die Linksabbiegemöglichkeit in die Dreherstraße entfällt.