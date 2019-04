Verwirrung an der Kaiserstraße in Düsseldorf : Radweg wurde teilweise irrtümlich markiert

Verwirrung an der Kaiserstraße in Düsseldorf

Am Mittwochmorgen war der Radweg entlang des Hofgartens noch da. Foto: Christian Rütz

Düsseldorf Das Rätsel um den wieder verschwundenen neuen Radweg zwischen Inselstraße und Maximilian-Weyhe-Allee ist gelöst: Alles war ein großer Irrtum.

Am Morgen war er noch da, am Nachmittag nicht mehr: der neue Radweg auf der Kaiserstraße zwischen Inselstraße und Maximilian-Weyhe-Allee stadteinwärts. Und das hat einen Grund, wie die Stadt nun auf Anfrage mitteilte: Der Streckenabschnitt wurde irrtümlich markiert. „Es war zwischenzeitlich mal angedacht, auch auf diesem Teil der Strecke einen Radfahrstreifen auf der rechten Fahrspur einzurichten. Das wurde aber verworfen. Die Firma, die für die Markierung zuständig war, hat einen alten Plan erhalten und deshalb auch dort einen Radweg markiert“, sagte ein Sprecher der Stadt am Donnerstag.