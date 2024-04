Signalfarbe für mehr Sicherheit Mehr rote Farbe für Radfahrer auf dem Lastring in Düsseldorf

Das Vorgehen geht auf einen Beschluss der Politik zurück. Christian Rütz (CDU), Vorsitzender der Kleinen Kommission Radverkehr, sagt: „Wir freuen uns, dass die Verwaltung jetzt in Düsseldorf umsetzt, was in vielen Städten gelebte Praxis ist, nämlich die Roteinfärbung von Radfurten an Kreuzungen, um für mehr Sichtbarkeit des Radverkehrs zu sorgen.“ Für die Versuchsstrecke rege er noch an, die Radfurten an der Kreuzung mit der Albertstraße/Fichtenstraße einzubeziehen, da es dort bereits einen tödlichen Unfall gab und es vor allem mit dem Schwerlast-Abbiegeverkehr in die Albertstraße zu gefährlichen Situationen komme. „Außerdem sollte eine Lösung für die Kreuzungen gefunden werden, bei denen der Rad- und Fußverkehr in einer gemeinsamen Furt geführt wird, etwa an den Überwegen über die Kettwiger Straße an der Kreuzung mit dem Höherweg.“ Diese Bereiche werden bislang nicht berücksichtigt.