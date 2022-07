Touren mit dem Fahrrad : Düsseldorf und die Region auf zwei Rädern erkunden

Eine Frau fährt mit ihrem Fahrrad während des Sonnenuntergangs am Rhein in Düsseldorf entlang. Foto: dpa/Christophe Gateau

Düsseldorf Fünf Ferientipps für diejenigen, die den Sommer zu Hause genießen und gerne mit dem Fahrrad unterwegs sind. Es gibt Touren in und um Düsseldorf.

Die Tour D: zehn Fahrradtouren in Düsseldorf Das RADschlag-Team hat zehn ganz unterschiedliche Touren zusammengestellt. Kostenfreie Druckexemplare sind am Empfang im Rathaus (Marktplatz 2), bei der Radstation am Hauptbahnhof, bei vielen Fahrradhändlern und auch bei der Touristen-Information im Stadtmuseum (Berger Allee 2) erhältlich. Digital sind die Touren D auf Düsseldorf Maps verfügbar. Und auch als GPX-Dateien sind die Touren online erhältlich. Infos unter www.duesseldorf.de/radschlag/fahrradtouren/tour-d.