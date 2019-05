Radserie : Am Wegesrand

Ziel erreicht: Am Unterbacher See braut sich etwas zusammen – schnell wieder aufs Rad und ab nach Hause. Foto: Marc Ingel

Was einem bei einer Radtour von Müllers Wiese in Rath zum Unterbacher See unterwegs alles so widerfährt.

Von Marc Ingel

Es sei einfach wunderschön, haben sie gesagt, es gehe fast nur durch den Wald, entlang von Wiesen und auf gut befahrbaren Radwegen, haben sie gesagt. Dass es für einen eher ungeübten Radfahrer doch ganz schön anstrengend ist, haben sie natürlich nicht gesagt, diese Frau und ihr Mann, eine Zufallsbekanntschaft in der Altstadt, die an freien Tagen regelmäßig von Rath bis nach Unterbach radeln. Man lerne die heimische Natur von einer ganz anderen Seite kennen, haben sie noch gesagt. Na ja, das wollen wir doch mal sehen.

Das erste Problem: Ich besitze gar kein Fahrrad. Was soll’s, das schicke Nostalgierad meiner Freundin reicht allemal. Problem gelöst. Zehn Minuten dauert es vom „Heimathafen“ in Grafenberg bis zum Startpunkt, ich nehme extra einen Umweg, will die Strecke ja nicht zweimal fahren. An Müllers Wiese liegt einer der schönsten Waldspielplätze in Düsseldorf, an diesem Vormittag ist er allerdings eher leer. Ich denke noch kurz darüber nach, ob es nicht besser gewesen wäre, eine genaue Route festzulegen. Ach Quatsch, was ist das Leben ohne Spontaneität? Ich kenne mich aus in dieser Stadt.

Start mit dem Rad der Freundin an Müllers Wiese in Rath. Der Waldspielplatz gilt als einer der schönsten in Düsseldorf. Foto: Marc Ingel

Info

Also los geht’s, ab in die Pedale, quer durch den Wald, vorbei an Tierheim, Waldstadion und Kleingärten. Zwei Mütter, jeweils mit einem Doppel-Buggy, versperren den kompletten Weg. Ich betätige die Klingel – und falle vor Schreck bald vom Rad, das Geräusch habe ich schon seit Jahren nicht mehr von mir selbst ausgelöst gehört. Schnell weiter. Oben, mitten im Wald, dieses Denkmal, wollte ich mir immer schon mal näher anschauen. Riesig ist es, in Gedenken an die Gefallenen beider Weltkriege. Überall leere Bierflaschen und Graffiti. Das war so einst sicher nicht gedacht. Auf einer Bank sitzt ein Vater, vor sich der Kinderwagen, er ist in ein Buch vertieft. Das es so was noch gibt.

Der „Damm“ in Grafenberg ist eine beliebte Hundewiese. Foto: Marc Ingel

In sieben Minuten bin ich an der Fahneburgstraße. Jetzt geradeaus oder doch lieber links hoch Richtung Grafenberger Wald? Aber das war ja sogar die Bergetappe bei der Tour de France in Düsseldorf. Also lieber geradeaus, über den Damm oder Deckel, wie die Grafenberger den Grüngürtel nennen, der über der früher noch offenen Güterzugstrecke angelegt wurde, und wo heute so viele Hundeliebhaber, Jogger oder Spaziergänger unterwegs sind. Ein Gruppe älterer Radfahrer kommt mir entgegen, alle tragen Helm. Ist das jetzt eigentlich Pflicht oder Option? Egal, wird für dieses eine Mal nicht entscheidend sein.

Wann nimmt man sich schon mal die Zeit, Lebewesen, die den Weg kreuzen, genauer zu studieren? Gesehen am Heinzelmännchenweg in Flingern. Foto: Marc Ingel

Es geht über die Gutenbergstraße, wunderschöne alte Häuser gibt es hier, mit Gaslaternen davor. Ich halte an, möchte eines fotografieren. Eine Frau öffnet die Haustür, schreit, was das soll. Ich sage, ich möchte nur ihr schönes Haus fotografieren. Sie greift zum Telefon, knallt die Tür zu. Ich fahre schnell weiter. Am Staufenplatz lockt das Eiscafé Luna. Ich schaue auf die Uhr: Gerade einmal 20 Minuten unterwegs. Nix da, weiter geht’s. Unter den Tunnel durch und die Limburgstraße entlang. Sehr schön, habe ich noch nie so wahrgenommen. Plötzlich bin ich schon in der Märchensiedlung, in Flingern. Am Heinzelmännchenweg begegne ich am Wegesrand einer Schnecke. Wie die sich ganz gemächlich fortbewegt, irgendwie graziös. Wäre mir an anderen Tagen nie so aufgefallen. Dann ist aber Schluss mit schön: Am Ende des Weges stoße ich auf die Ecke Dreherstraße/Hellweg. Und jetzt? Erst mal ein Zigarette, ich habe immerhin schon drei Stadtteile hinter mir gelassen.

Wie idyllisch die Düssel in Gerresheim in ihrem Bett plätschert. Foto: Marc Ingel

Ein Stück fahre ich dann die Dreherstraße rauf, bin schon in Gerresheim, dann fällt’s mir ein: Hinter dem Neubaugebiet Quellenbusch liegt doch noch ein Stück fast unberührte Natur. Und schon wird’s wieder schön, vorbei an Brombeerbüschen, die nördliche Düssel plätschert in ihrem Bett, nur ein Entenpaar zofft sich um ein Stück Brot – der Erpel zieht den Kürzeren. Rechts tauchen wieder Kleingärten auf, eine Fortuna-Fahne flattert im Wind, direkt nebenan eine HSV-Flagge. Gibt’s doch gar nicht.