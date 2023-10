Sport in Düsseldorf Über Stock und Stein mit dem Rad

Witzig, die übrigens für das Cölner Racing Team – Da simmer dabei“ startete, war eine von 800 Teilnehmern beim 3. „Querfeldrhein“. Erneut war vom zweijährigen Laufradfahrer bis zu den Masters 4 (ab 60 Jahre) alles dabei, was Spaß an der rennsportlichen Fortbewegung auf den muskelbetriebenen Zweirädern hat.

National war „Querfeldrhein“ bereits im letzten Jahr in der oberen Rennkategorie angekommen, als Bundesligarennen auf der Galopprennbahn ausgetragen wurden. Die nationale Elite war auch jetzt am Start – und erstmals viele Fahrer aus dem Ausland. „Es war unser Ziel, ein internationales Rennen mit Weltranglistenpunkten zu veranstalten. Das ist uns gelungen“, freute sich Stephan Hörsken, Vorsitzender des Cycling Clubs Düsseldorf und neben Carsten Wiens von der „Schicken Mütze“ Hauptorganisator des Festivals. Noch wurde dem Elite-Rennen bei „Querfeldrhein“ von der Union Cycliste Internationale (UCI), also dem internationalen Radsportverband, nicht die höchste Weltranglistenkategorie zugesprochen, aber das kann ja noch werden. So standen also Fahrer aus acht Nationen beim Rennen Elite-Herren und aus sechs Nationen bei den besten Fahrerinnen am Start. Neben vielen Belgiern und Niederländern waren auch ein Japaner, ein Türke, Franzosen und eine Italienerin darunter. „Ich glaube aber nicht, dass der Japaner extra zum Querfeldrhein aus Tokio angereist ist“, so Hörsken. „Ich schätze, dass er genauso wie der Türke und die Italienerin irgendwo im Umkreis von 200 Kilometer wohnt.“