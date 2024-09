Trödel in Düsseldorf Der Radschlägermarkt verabschiedet sich vom Großmarktgelände

So schwankt die allgemeine Stimmung zwischen etwas Abschiedswehmut einer liebgewonnenen Location und der Neugier auf den neuen Veranstaltungsort. „Ich weiß, dass es an der Metro weitergehen soll, kenne den Ort aber bisher überhaupt nicht“, verrät Rita Schulze. Die Dortmunderin kam in den letzten zehn bis 20 Jahren, so genau weiß sie es gar nicht mehr, jedesmal zum Radschlägermarkt. „Der Markt hat ein einzigartiges Flair. Und mit meinem Standnachbarn zur Rechten stehe ich schon gefühlt immer zusammen. Ob das auch am neuen Standort so sein wird, weiß ich nicht.“ Eine, wahrscheinlich sogar mehrere Chancen wird sie der Metro aber geben, laufen die Geschäfte der professionellen Marktbeschickerin in Düsseldorf doch gut. „Wir werden auf jeden Fall zum neuen Standort kommen“, kündigt Schulze an. „Ich weiß zwar nicht, ob ich wieder direkt neben meinem Kollegen stehen werde und ob der neue Standort genauso viel Atmosphäre besitzt wie der alte, aber wir sind ja Kummer gewohnt.“