Unfall in Düsseltal : Radfahrer stirbt nach Sturz auf Bürgersteig

Der Rentner wurde mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Foto: dpa

Düsseltal Ein 76-jähriger Radfahrer stürzte am frühen Freitagabend schwer und musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Dort verstarb der Mann am Samstagmorgen.

