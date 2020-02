Kommen und Gehen : Pilates auf Koreanisch

Kawon Rachel Kim hat in Gerresheim das neue Studio „Deine Zeit“ eröffnet.

Sie hat ihr Studio jetzt von Krefeld nach Düsseldorf verlegt, in ein ehemaliges Reisebüro am schnuckeligen Beverweg in der Nähe des Ostparks, sie wohnt gleich um die Ecke. Kim bietet auch Tanz an, dies aber nach wie vor in Krefeld, wo sie dann Räume anmietet. „Ich hatte zu viele Stammkundinnen, die ich nicht enttäuschen wollte.“ Seit nicht einmal vier Jahren lebt die Koreanerin in Deutschland, die Sprache beherrscht sie so perfekt, als wären es 40. „In Südkorea kennen die Menschen nur Arbeit, keine Freizeit“, nennt die 25-Jährige den entscheidenden Grund, warum sie ihre Heimat hinter sich ließ, um sich in einem fremden Land eine neue Existenz aufzubauen.