Quidditch: Der Sport aus Harry Potter: Von Hogwarts nach Düsseldorf

Düsseldorf In den Romanen wird Quidditch auf fliegenden Besen gespielt, im echten Leben ist daraus ein Vollkontaktsport geworden, der Handball, Völkerball und Rugby verbindet. Auch in Düsseldorf gibt es eine Mannschaft, die sogar Teil der offiziellen Quidditch-Liga ist.

Seit 2005 gibt es den Sport Quidditch auch in der realen Welt. Die Regeln wurden weitestgehend aus dem Harry-Potter-Universum übernommen – natürlich ohne die fliegenden Besen. Stattdessen tragen die Spieler einen Plastikstab zwischen den Beinen; ein Handycap beim Spiel, aber auch eine Hommage an die literarische Vorlage.

Entstanden ist der Sport, der sich in Abgrenzung zur fiktiven Variante auch Muggel-Quidditch nennt (Muggel sind in den Büchern Menschen ohne magische Fähigkeiten), in den USA. Quidditch-Spieler verwenden deswegen überall auf der Welt die englischen Begriffe. Der Ball, den es zu fangen gilt, heißt Snitch, und die Spieler teilen sich auf in Chaser (versuchen, Punkte zu erzielen), Keeper (Torhüter), Beater (werfen den Gegner mit Bällen ab, um ihn kurzfristig aus dem Spiel zu nehmen) und Seeker (versuchen, den Snitch zu fangen). Der goldene Ball wird von einem unparteiischen Spieler getragen, der ihn durch Weglaufen oder Ringen zu schützen versucht. Der Seeker, der den Snitch an sich bringt, beendet das Spiel und beschert seiner Mannschaft 30 Punkte, also den Wert von drei Toren.