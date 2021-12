Querdenken-Proteste : 4000 Teilnehmer bei Corona-Demos in Düsseldorf

Demonstranten am Johannes-Rau-Platz. Foto: dpa/Malte Krudewig

Düsseldorf Aufgrund mehrerer Demonstrationen kommt es am Samstag in Düsseldorf zu Verkehrsbeeinträchtigungen. Gegner der Corona-Maßnahmen ziehen durch die Innenstadt. Aber es gibt auch Gegendemonstranten.

Von Verena Kensbock und Uwe Felten

Am Samstagnachmittag zogen mehrere größere Demonstrationen durch Düsseldorf. Um 15 Uhr starteten Anhänger der Gruppe Querdenken am Johannes-Rau-Platz, um gegen eine Impfpflicht zu demonstrieren. Der Protestzug zieht aktuell noch (Stand 17.20 Uhr) durch mehrere innerstädtische Straßen. An dem Aufmarsch der Kritiker der Corona-Politik beteiligten sich nach Angaben der Polizei rund 4000 Menschen. Gegen 17 Uhr sprach der Veranstalter von 4000 bis 5000 Teilnehmern. Das waren viermal mehr als ursprünglich angemeldet. Bisher blieb die Situation weitgehend ruhig. Zudem fand in Düsseldorf auch ein Autokorso mit Gegnern der Corona-Maßnahmen statt. Etwa 30 Fahrzeuge starteten zu der Tour.

Außerdem haben mehrere Hundert Menschen gegen den Aufmarsch Corona-Maßnahmen-Kritiker protestiert. Unter dem Motto „Nazi-Aktionen verhindern“ hatte das Bündnis „Düsseldorf stellt sich quer“ zu den Gegenprotesten aufgerufen. Der Sprecher des Bündnisses erklärte, dass sich am Demonstrationszug der Kritiker der Corona-Maßnahmen auch Neonazis und Reichsbürger beteiligt hätten. Dabei sollen auch nationalistische Parolen skandiert worden sein. Unsere Reporterin vor Ort erfuhr von einer Ordnerin, dass auch Mitglieder der „Identitären Bewegung“ dabei seien.

Bereits vergangenen Samstag zogen der Polizei zufolge 2500 Menschen durch die Stadt, obwohl der Anmelder deutlich weniger angekündigt hatte, zum Teil mit Pechfackeln und eindeutigen Vergleichen zur nationalsozialistischen Diktatur. Am Montag hatte sich eine Gruppe unangemeldet zu einem „Spaziergang“ getroffen. Die Stimmung bei den Protesten der Corona-Gegner ist der Polizei zufolge angespannt, der Ablauf aber meist friedlich.

Die Polizei weist darauf hin, dass es in der gesamten Innenstadt noch bis 20 Uhr für Autofahrer zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen kommen kann. Wenn möglich, sollten Anwohner und Besucher auf Bus und Bahn umsteigen.

Auch in anderen deutschen Städten ist es am Samstag zu größeren Demonstrationen gekommen. Rund 1900 Menschen haben nach Polizeiangaben in Schwerin gegen die Corona-Maßnahmen demonstriert. Sie zogen am Samstag friedlich durch die Innenstadt. Es waren mehr Demonstranten als die Anmelder erwartet hatten. Die Veranstalter sprachen von 2300 Teilnehmern. Auf Plakaten hieß es: „Stopp den Impfwahnsinn“ oder „An Kanzler Scholz: Wir sind die rote Linie“.

In Dresden haben mehrere hundert Menschen mit einem Autokorso gegen die Corona-Schutzmaßnahmen demonstriert. Nach Angaben der Polizei reihten sich 185 Fahrzeuge zu einem rollenden Protest durch die Innenstadt aneinander. An zahlreichen Fahrzeugen hatten die Teilnehmer Transparente und Plakate befestigt. Darauf forderten sie ein Ende der pandemiebedingten Einschränkungen und sprachen sich gegen eine Impfpflicht aus.

Auch in Hamburg haben mehrere Tausend Menschen gegen die Corona-Maßnahmen protestiert. Sie zogen laut Polizei am Samstag in mehreren Blöcken durch die Innenstadt. „Nein zur Impflicht!“ hieß es auf vielen selbstgebastelten Plakaten. Die Veranstalter riefen die Teilnehmer immer wieder auf, friedlich zu bleiben und Masken aufzusetzen.