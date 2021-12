Querdenken-Proteste : Staus wegen Corona-Demos in Düsseldorf erwartet

Anhänger der Gruppe Querdenken sind wieder vermehrt in Düsseldorf unterwegs. Foto: dpa/David Young

Düsseldorf Aufgrund mehrerer Demonstrationen kann es am Samstag in Düsseldorf zu Verkehrsbeeinträchtigungen kommen. Gegner der Corona-Maßnahmen sind wieder vermehrt in der Stadt unterwegs.

Am Samstagnachmittag werden mehrere größere Demonstrationen durch Düsseldorf ziehen. Um 15 Uhr starten Anhänger der Gruppe Querdenken am Johannes-Rau-Platz, um gegen einen Impfpflicht zu demonstrieren. Der Protestzug soll dann durch mehrere innerstädtische Straßen ziehen. Zeitgleich ist ein Autokorso, ebenfalls von Gegnern der Corona-Maßnahmen, geplant. Zudem hat das Bündnis „Düsseldorf stellt sich quer“ einen Gegenprotest am KIT am Mannesmannufer angekündigt.

Die Querdenker haben bei der Polizei 1000 Teilnehmer angemeldet – es könnten aber mehr werden. Bereits vergangenen Samstag zogen der Polizei zufolge 2500 Menschen durch die Stadt, obwohl der Anmelder deutlich weniger angekündigt hatte, zum Teil mit Pechfackeln und eindeutigen Vergleichen zur nationalsozialistischen Diktatur. Am Montag hatte sich eine Gruppe unangemeldet zu einem „Spaziergang“ getroffen. Die Stimmung bei den Protesten der Corona-Gegner sei angespannt, der Ablauf aber meist friedlich.