Düsseldorf: Quatschen, Lachen und ins Kino gehen

Düsseldorf

Julia Marie Roenz (10, l.) und Oona Spyra (10) sind beste Freundinnen. Die beiden Schülerinnen gehen in die Klasse 5d des Gymnasiums Schmiedestraße. Da haben sie sich auch kennengelernt und auf Anhieb gut verstanden. Erst haben sie die Pausen miteinander verbracht, dann saßen sie nebeneinander und haben sich schließlich auch nach der Schule getroffen. In den Pausen spielen sie gerne "Winken", Fangen oder Knotenmutter, in ihrer Freizeit machen sie Schleim, essen Donuts oder gehen ins Kino. Manchmal quasseln sie aber auch nur und lachen dann sehr viel. "Oona kann mich besonders gut aufmuntern und ist einfach die lustigste Schülerin, die ich je kennengelernt habe", sagt Julia über ihre Freundin. Die kann das nur zurückgeben: "Julia bringt einen zum Lachen, wenn man sauer oder traurig ist. Und sie kennt sich gut mit Pferden aus."