Nach Filmstars benannte Straßen und eine Aldi-Filiale im August 2022 : Für neues Quartier „Vierzig 549“ beginnt der dritte Bauabschnitt

Düsseldorf Insgesamt 1600 Wohneinheiten und rund 30.000 Quadratmeter Gewerbeflächen sollen auf dem Areal in Heerdt bis zum Jahr 2026 entstehen. Bei dem Großprojekt wird viel Wert auf Nachhaltigkeit gesetzt.

Das Quartier „Vierzig 549“ neben dem Böhler-Areal in Heerdt geht in die dritte Bauphase. 1600 Wohneinheiten und eine rund 30.000 Quadratmeter große Gewerbefläche werden dort bis 2025/26 entstehen. Die verbindenden verkehrsberuhigten Straßen sollen die Namen deutscher Filmstars tragen – darunter Marlene Dietrich, Romy Schneider und Hildegard Knef. Als Hommage an die Schauspielerinnen bekommen die Balkongeländer ihre Konterfeis.