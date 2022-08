Quartier in Düsseldorf-Bilk : Neue Wohnanlage auf dem Kirchengelände

Pfarrer Ralf Breitkreuz begrüßt die Gäste beim Einweihungsfest des neuen Quartiers auf dem Gelände der Luther-Gemeinde. Foto: Endermann, Andreas (end)

Düsseldorf An der Luther-Kirchengemeinde in Bilk ist ein neues Quartier entstanden – mit 70 Wohnungen, Gemeindesaal und Kita. Gemeinde und Wohnungsgenossenschaft arbeiten hier zusammen.

Von Tino Hermanns

Die Düsseldorfer Wohnungsgenossenschaft (DWG) hat Häuser mit 70 neuen Wohnungen an der Johannes-Weyer-Straße in Bilk errichtet. Jetzt leben 120 bis 140 Menschen in der Nähe der Uni. Eigentlich ist das nichts Außergewöhnliches in der Bau-Boom-Stadt Düsseldorf. Doch an der Johannes-Weyer-Straße geht es nicht einfach nur darum, Menschen Wohnraum zur Verfügung zu stellen, vielmehr steht ein Konzept mit viel Gemeinsinn hinter den Wohnbauten.

„Im Jahr 2015 habe ich den ersten Kontakt mit Pfarrer Ralf Breitkreuz von der evangelischen Luther-Kirchengemeinde gehabt“, so der DWG-Vorsitzende Heiko Leonhard. „Er sagte: In unserer Kirchengemeinde haben wir viele Mitglieder. Ich habe geantwortet: Wir sind eine Genossenschaft und haben auch viele Mitglieder, da können wir doch etwas zusammen machen.“ Gut, dass das Presbyterium der Kirchengemeinde die Entscheidung getroffen hatte, das 6000 Quadratmeter große Gemeindeareal neu zu gestalten. So entstand ein Quartier, das den kirchlichen und sozialen Auftrag aller Beteiligten erfüllt und bei dem nicht die Gewinnmaximierung an erster Stelle steht. „Zehn Wohnungen für Menschen mit Behinderungen sind integriert. Diese Menschen werden begleitet von der aus Mönchengladbach stammenden Stiftung Hepatha“, sagt Leonhard. „In der neuen Wohnbebauung ist auch der Gemeindesaal integriert. Dabei haben wir auch die historischen Fenster der alten Bruderkirche mit eingebaut.“