Proteste in Berlin Tilly-Mottowagen kommt bei Demo in Berlin zum Einsatz

An Rosenmontag war der Mottowagen von Jacques Tilly, der den russischen Präsidenten Putin in einer Badewanne mit Blut darstellt, noch in Köln unterwegs. Für den Rosenmontagsumzug in Düsseldorfer 2023 hatte Tilly den Wagen zum Jahrestag des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine gebaut. Am Wochenende wurde die Figur auch außerhalb von Karneval in Berlin eingesetzt. Bei der Demonstration „Schluss mit Putin, mit Krieg, Lüge und Repressionen“ kam er vor der russischen Botschaft zum Einsatz.