Belgin Akbaba verstärkt das Team im Puppentheater an der Helmholtzstraße Die mit den Puppen tanzt

Hinter der Bühne warten die drei Puppen, deren Rollen sie übernimmt. „Das ist Mausimaus“, sagt sie und erweckt die Handpuppe, die sie über einzelne Finger bewegt zum Leben. „Klappmaul“ gehört zu den Puppen, die viele vielleicht aus der eigenen Kindheit noch kennen. Man schlüpft in sie hinein wie in einen Handschuh. Und dann sind da die Stabpuppen, wie „Ferkel“, die starr auf einem Stecken sitzen. Das heißt, sie haucht Ferkel durch ihre Stimme und die Bewegung des Stabs Leben ein. Am Anfang habe sie gedacht, „ach, das sind doch nur Puppen, das kann so schwer nicht sein“, gibt Belgin Akbaba zu.