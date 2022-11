Puppenbühne der Polizei Düsseldorf Verkehrserziehung für Ampel-Indianer

Die Puppenbühne, die die Polizei mit der Stadt und der Verkehrswacht betreibt, ist die zweite Stufe im dreistufigen Konzept bis zum Fußgänger-Führerschein. „Wir gehen sozusagen als Basis-Verkehrserziehung in die Kitas und erklären, wie man richtig die Straße überquert“, berichtete Fleiß. „Im zweiten Schritt verfestigen wir in der Puppenbühne das Erlernte mit viel Spaß. Zum Fußgängerführerschein sind wir wieder in den Kitas.“ Während der Corona-Hochphase konnte die Puppenbühne nicht vor großem Publikum spielen. „Es war ja sogar in den Kitas untersagt, einzelne Gruppen zu mischen. Da war es unmöglich, mehrere Kitas zusammenkommen zu lassen“, sagte Fleiß. Die „Zwangspause“ wurde genutzt, um ein neues Stück zu schreiben, ein neues Bühnenbild zu entwerfen und zu gestalten sowie die neuen Puppen zu bauen. Das kam alles gut an, denn die Kids waren aufmerksam und gleichzeitig belustigt bei der Sache. „Es ist immer schön, dass die Erzieher und Erzieherinnen in den Kitas darüber diskutieren, wer mit zur Puppenbühne darf. Das zeigt uns, dass auch die Erwachsenen Spaß an unseren Stücken haben“, verriet Fleiß. „Wir stehen im Anschluss an die Aufführung mit den Erziehern und Erzieherinnen in Kontakt und erfragen, ob wir im Text des Stückes einen oder mehrere pädagogische Böcke geschossen haben.“ Bisher sind keine Beschwerden bekanntgeworden.