Berührungsängste abbauen : Eine Puppe soll Eltern von Frühchen helfen

Die Vorstandsvorsitzende des Bundesverbands „Das frühgeborene Kind", Barbara Mitschdörfer (l.), übergibt Louisa an Oberärztin Juliane Tautz.

Düsseldorf Mit der lebensechten Louisa will man an der Uniklinik Berührungsängste abbauen.

(semi) Wenn das Kind schon Wochen vor dem errechneten Geburtstermin auf die Welt kommt, fühlen sich Eltern meist überfordert. Das Glück über die Geburt wird überschattet von der Sorge um die Gesundheit und Entwicklung des Babys. Hygienevorschriften, Kabelgewirr, Brutkasten: Das alles zerrt an den Nerven der Eltern. Und der Anblick des Winzlings schürt Berührungsängste: Wie soll man das vielleicht nicht mal ein Kilogramm schwere Kind hochnehmen, ohne ihm wehzutun? Wie das Baby halten oder tragen?

An der Düsseldorfer Uniklinik will man Eltern helfen, Berührungsängste abzubauen und sie auf die Pflege und Betreuung eines Frühchens vorbereiten: mit der lebensecht aussehenden Puppe Louisa. Sie wurde einem etwa zwölf Wochen zu früh geborenen Baby mit einem Körpergewicht von 750 Gramm nachempfunden. Ihre Händchen und Füßchen sind winzig, die gerötete Haut sieht durchscheinend aus. „Die ersten Wochen verbringen frühgeborene Babys und ihre Eltern meist bei uns im Krankenhaus, wo zur Unterstützung jederzeit medizinisches Fachpersonal bereit steht“, sagt Juliane Tautz, Oberärztin im Bereich Neonatologie und Pädiatrische Intensivmedizin der Kinderklinik. Mit Puppe Louisa könnten die Eltern nun „in aller Ruhe in der sicheren Klinikumgebung üben, bis sie sich sicher fühlen und dann mit einem guten Gefühl nach Hause entlassen werden.“