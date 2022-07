Unternehmen aus Düsseldorf : Was P&C jetzt mit seinen Filialen vorhat

Düsseldorf Der Modehändler sagt konkret, wie er den stationären und den Online-Handel entwickeln will. Auch neue Konzepte sollen in seinen Geschäften umgesetzt werden.

Peek & Cloppenburg in Düsseldorf setzt auf Wachstum und untermauert das mit weiteren Schritten. Längst formuliert ist das Ziel, bis 2026 Europas führender Omnichannel-Händler für unterschiedliche Modemarken zu werden. Übersetzt heißt das, dass die Verkaufskanäle über die stationären Geschäfte und den Online-Shop aus Sicht der Kunden ein Ganzes bilden und flexibel nutzbar und kombinierbar werden. Es gehe um die „Verwirklichung eines Einkaufserlebnisses, das die Vorteile des online und stationären Einzelhandels nahtlos vereint“. Dafür investiert das Unternehmen sowohl in die Online-Shops als auch in den stationären Handel. Dazu zählt die technische Weiterentwicklung der Online-Shops, die zudem immer mehr Märkte erreichen sollen.

Auftakt war Ende März in Gießen, wo P&C an einen früheren Standort zurückkehrte. Eine Woche später eröffnete in Kassel der erste deutsche Ableger von Magasin du Nord. Im Herbst zieht Peek & Cloppenburg in die neue Dreiländergalerie im baden-württembergischen Weil am Rhein. Erstmals sollen so laut Unternehmen Kunden in Frankreich erreicht werden. Weiteres internationales Wachstum: mit P&C in Prag, Brüssel und dem niederländischen Almere. Anson’s eröffnete zudem einen zweiten Store in Prag.