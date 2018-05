Public Viewing WM 2018 in Düsseldorf

Kasematten, Untere Rheinwerft

Fußballgucken unter freiem Himmel auf einer Länge von 120 Metern direkt am Rhein – das gibt es rund vier Wochen lang an den Kasematten. Im Juni und Juli verwandeln sich die Kasematten wieder in eine riesige Fanmeile. Natürlich nicht ohne die übergroßen LED-Leinwände in HD-Qualität. 5000 Gäste finden an der Fanmeile Platz. Dank vollständig überdachtem Sitzbereich bleiben Gäste auch bei schlechtem Wetter trocken. Und sollte es abends kälter werden, gibt es Heizstrahler. Cocktailbar 112, Gosch Fischkutter, Frankenheim Bistro, Zum Schlüssel, Café Bató werden alle Spiele der WM übertragen. Reservierungen sind nicht möglich. Eintritt frei.