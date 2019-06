Prozessauftakt in Düsseldorf : Patientin wegen Würgeattacke vor Gericht

Wegen einer Würgeattacke gegen ihre Mitbewohnerin steht seit Montag eine 35 Jahre alte Psychiatrie-Patientin vor dem Landgericht.

Zu Jahresanfang soll sie frühmorgens ihre Zimmergenossin in einer Neusser Klinik am Hals gepackt und zugedrückt haben. Die Staatsanwaltschaft hält die Frau für „hinreichend verdächtig des versuchten Totschlags“. Das Opfer konnte aber einen Alarmknopf drücken, so dass Klinik-Pfleger die Würgende noch rechtzeitig wegziehen konnten. Im Prozess geht es nicht um eine Haftstrafe, sondern darum, ob von der 35-Jährigen, die unter paranoider Schizophrenie leidet, eine Gefahr ausgeht. Sie gab an, eine innere Stimme habe ihr befohlen, die Zimmergenossin zu töten. Am Prozess ist auch ein Gutachter beteiligt.