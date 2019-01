Institut zieht Bilanz: „Alexa, wo ist der nächste Geldautomat?“

Düsseldorf Die PSD-Bank Rhein-Ruhr führt neue digitale Services ein und hat zudem eine moderne Schließfach-Anlage eröffnet. Die Bilanzsumme ist 2018 leicht gestiegen, das Vorsteuerergebnis ging zurück.

Die PSD-Bank Rhein-Ruhr will in diesem Jahr mit neuen Digital-Services inklusive Sprach-Steuerung und einer modernen neuen Schließfach-Anlage bei den Kunden punkten und neue hinzugewinnen. Angeboten werden ab sofort 1300 Schließfächer in drei Größen in einer elektronisch gesicherten Anlage. „Wir haben gespürt, dass bei unserer Kundschaft ein wachsender Bedarf dafür da ist“, sagt Bank-Vorstand Stephan Schmitz: So verschwänden einige Banken-Filialen und damit teils auch Schließfachanlagen. Zudem fürchteten viele Bankkunden mögliche Negativzinsen auf ihr Vermögen (die man selbst nicht plane) und suchten nach alternativen Möglichkeiten, um ihr Geld zu parken.

300.000 Euro hat die Bank in die neue Anlage im Erdgeschoss ihrer Düsseldorfer Filiale an der Bismarckstraße investiert. Eine typische große Front voller kleiner Schließfach-Türen gibt es dabei gar nicht mehr, sondern nur einen Automaten in einem kleinen Raum. Der Kunde öffnet den Raum per Girokarten-Leser, fordert darin mit Pin und Fingerabdruck-Scan sein eigenes Fach an, das dann noch per Schlüssel geöffnet werden muss. Bereits 200 Kunden haben einen Vertrag abgeschlossen, obwohl der Service bisher noch nicht offiziell beworben wurde. Nutzen können ihn bislang allerdings nur Kunden, die auch ein Girokonto bei dem Institut haben.