Prügel-Attacke im Düsseldorfer Hauptbahnhof: Brutale Mädchenbande überfällt Frauen

Düsseldorf Rein zufällig wurden zwei junge Frauen im August 2017 zu Opfern einer brutalen Mädchenbande am Hauptbahnhof. Sozusagen im Vorbeigehen, beim Verlassen des Bahnhofs, wurden die beiden 17-Jährigen abends von der insgesamt fünfköpfigen Truppe attackiert, erst durch Beschimpfungen, dann auch mit Faustschlägen und Tritten.

Drei Mädchen sollen daran beteiligt gewesen sein, wie es jetzt in der Anklage beim Amtsgericht heißt. Zwei Jungs aus der Truppe machten sich über die Opfer sogar noch lustig und filmten die Prügel-Szenen. Dafür müssen die Jungs am 14. Mai wegen unterlassener Hilfeleistung mit auf die Anklagebank. Das mit 14 Jahren älteste Mädchen soll zugleich die Rädelsführerin gewesen sein. Von ihr seien die beiden Opfer zunächst beschimpft, beleidigt worden, dann soll eins der anderen Kinder einer 17-Jährigen so brutal an die Brust gegriffen haben, dass deren Bluse zerriss.