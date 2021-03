VRR-Stationsbericht für Düsseldorf : Prüfer vergeben schlechteste Note für zwei Düsseldorfer S-Bahnhöfe

Foto: Arne Lieb 12 Bilder So sehen Düsseldorfs schlechtest S-Bahn-Stationen aus

Düsseldorf Der Stationsbericht des VRR kommt mit neuer Systematik, die Probleme an den Düsseldorfer Stationen sind aber die gleichen. An mehr als der Hälfte der Bahnhöfe sehen die Prüfer größeren Handlungsbedarf. Drei Stationen schneiden hervorragend ab – zwei landen in der schlechtesten Kategorie.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Der Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (VRR) hat seinen diesjährigen Stationsbericht vorgelegt – und sieht nach wie vor eine Menge Handlungsbedarf in Düsseldorf. Die wichtigsten Antworten:

Wie bewerten die Tester die Düsseldorfer Bahnhöfe? An nahezu allen Stationen besteht dem Bericht zufolge Handlungsbedarf. Nur drei Bahnhöfe sind aus Sicht der Tester, die nach Kriterien wie Sauberkeit, Erscheinungsbild, technische Ausstattung und erstmals auch Barrierefreiheit geprüft haben, in tadellosem Zustand: der Hauptbahnhof sowie die beiden Stationen am Flughafen, also Fernbahnhof und Terminal. Auf der anderen Seite gibt es zwei Ausreißer nach unten: die Stationen Oberbilk und Volksgarten sind in der untersten der vier Kategorien eingeordnet. Ihr Zustand ist „nicht tolerierbar“. Das liegt unter anderem daran, dass die Bahnsteige nicht barrierefrei erreichbar sind. Sieben Stationen werden in die zweite Kategorie eingeordnet („ordentlich“): Bilk, Derendorf, Eller-Süd, Garath, Hellerhof, Rath und Reisholz. Die übrigen 13 der 25 Stationen gelten als „entwicklungsbedürftig“, das ist die zweitschlechteste Kategorie – insgesamt zeigt sich der VRR also alles andere als zufrieden mit der Lage in der Landeshauptstadt. Vor allem in der Kategorie „Aufenthaltsqualität“ schneiden die Düsseldorfer Halte schlecht ab.

Hat sich die Lage verbessert? Der Vergleich ist diesmal schwer, weil sich die Systematik verändert hat. Das Bewertungssystem ist vier- statt dreistufig, darüber hinaus fließen neue Kriterien ein. Der Befund, dass es an den Bahnhöfen einen hohen Sanierungsbedarf gibt, zieht sich allerdiings auch durch die vorherigen Berichte, genau wie die Kritik am schlechten Erscheinungsbild.

Was soll der Test bringen? Der VRR will nach eigenen Angaben im Sinne der Fahrgäste transparent machen, wo Handlungsbedarf besteht. Dahinter steht eine eigentümliche politische Konstruktion. Der Verkehrsverbund betreibt im Auftrag der Öffentlichkeit den Schienennahverkehr, die Bahnhöfe gehören aber dem Staatskonzern Bahn – damit hat der VRR nach eigenen Angaben keinen direkten Einfluss. Die Bahn sieht das anders: Ein Sprecher verweist etwa darauf, dass sich der VRR einer gemeinsam Anti-Graffiti-Offensive verschließe. Zudem sei die Finanzierung der Infrastruktur im Nahverkehr Aufgabe des Aufgabenträgers – also des VRR.

Wo soll es besser werden? In Düsseldorf sind etliche Projekte angekündigt. Der Ausbau des Bahnhofs Bilk für den Regionalverkehr läuft, in Planung ist die Umgestaltung des Vorplatzes und Einigangsbereichs des Hauptbahnhofs. Kürzlich gab es grünes Licht für die Modernisierung des S-Bahnhofs Gerresheim. Daneben plant die Bahn im Rahmen ihrer Modernisierungsoffensiven größere Arbeiten an den Stationen Benrath, Oberbilk, Völklinger Straße und Friedrichstadt. Ein Sprecher betont, dass das Unternehmen auch in viele kleinere Reparaturen investiere – die aber oft schnell wieder zum Opfer von Vandalismus werden. Die Instandhaltung sei „ein Kampf gegen Windmühlen“.