Gerichtsvorschau Düsseldorf Anklage wegen unzulässiger Tüv-Stempel für Rostlauben

Bei der TÜV-Prüfung mit einem Schrottauto blindlings durchgewinkt zu werden: Das war bei einem Prüf-Ingenieur (56) laut Anklage angeblich kein Problem. So soll der Kfz-Fachmann im Jahr 2021 mindestens zwei so genannte Rostlauben für den weiteren Verkehr zugelassen haben. In vier Fällen soll er gegen Schmiergeld von 30 bis 70 Euro zudem falsche Dokumente für Kleintransporter über Schwerlaster bis hin zu Müllwagen amtlich bestätigt haben.