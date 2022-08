Prozessauftakt in Düsseldorf : Geflüchtete Ukrainerin auf Hotelschiff vergewaltigt?

Düsseldorf Weil sie einen geflüchtete Ukrainerin auf einem Hotelschiff in Düsseldorf vergewaltigt haben sollen, stehen jetzt zwei Männer in Düsseldorf vor dem Landgericht. Den beiden angeklagten Flüchtlingen droht neben einer Haftstrafe auch die Abschiebung.

Nach der mutmaßlichen zweifachen Vergewaltigung einer geflüchteten Ukrainerin in Düsseldorf beginnt an diesem Mittwoch (10 Uhr) der Prozess gegen zwei Männer. Angeklagt sind zwei 27- und 38-jährige Flüchtlinge, die mit der Frau auf einem Hotelschiff auf dem Rhein untergebracht waren.

Die 18-Jährige war nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine nach Düsseldorf geflohen. Dort sollen die beiden Männer am 6. März in ihrer Kabine nacheinander über sie hergefallen sein. Den beiden Angeklagten droht neben einer Haftstrafe auch die Abschiebung.

Die Bewohner waren auf dem Schiff in einzelnen Zimmern und nach Geschlechtern getrennt untergebracht, soweit es sich nicht um Familien handelte. Und alle Zimmer seien von innen abschließbar gewesen. Das hatte die Stadtverwaltung auf Anfrage mitgeteilt. Doch in einem Gemeinschaftsraum waren sich die junge Frau und der 27-jährige Verdächtige am Tatabend zufällig begegnet, so die Anklage.