Gericht in Düsseldorf : Zweifel am 400.000 Euro-Betrug - mutmaßliches Opfer soll dement sein

Düsseldorf Ein Düsseldorfer soll seine vermögende Nachbarin um mehr als 400.000 Euro geprellt haben. Doch im Prozess werden Zweifel an der Version der alten Dame sichtbar.

Mit einem heillosen Wirrwarr um eine angeblich verschwundene halbe Million Euro befasst sich seit Dienstag das Amtsgericht. Angeklagt ist ein 50-jähriger Hausbesitzer aus Rath, weil er einer Nachbarin (70) das Geld abgeluchst haben soll. Er bestreitet das und schilderte, dass er seit Jahren unter Verwirrtheit leide und unter Panikattacken. Und die Seniorin, die angeblich fast ihr gesamtes Vermögen verloren habe, ist seit Jahren in psychiatrischer Behandlung, soll inzwischen auch an Demenz erkrankt sein. Ein Urteil im Prozess um Betrug und Unterschlagung wird am 6.August erwartet.

Zutiefst empört und kunterbunt gemischt – so fasste der Angeklagte einige Details jener unfassbaren Nachbarschaft zusammen. Die 70-Jährige sei für ihn, seine Frau und die Kinder mehr gewesen, als nur Nachbarin: „Das war wie die Oma, wir sind zusammen in Urlaub gefahren, alles! Und ich hab’ sie tagtäglich mit dem Auto herumgefahren – zum Einkaufen, in die Psychiatrie-Klinik, zu Banken, wieder zum Einkaufen.“ Nur dazu habe die frühere Bankkauffrau ihm Anfang Januar 2018 ein neues Auto schenken wollen, ihm 23.500 Euro für einen Mini-Van überwiesen. Laut Anklage soll er aber weitere 26.500 Euro in bar nachgefordert, davon nur 30.500 Euro für das Auto ausgegeben haben. Und als die Seniorin ihr Bankfach (Umschläge mit über 500.000 Euro in bar) ausräumte, soll der Angeklagte angeboten haben, sie könne das in seinem Schließfach deponieren. Hinterher wurde dort nur noch ein Umschlag mit 140.000 Euro entdeckt.