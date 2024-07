45-Jähriger vor Gericht in Düsseldorf Prozess wegen Vergewaltigung – Zeugen machen widersprüchliche Aussagen

Eine Freundin der Betroffenen hingegen bestätigte die gegenteilige Version. Sie war zwar an dem Tag im Juni nicht dabei, hatte aber Bilder per Whatsapp zugeschickt bekommen, die das Gericht in Augenschein nahm. So hatte die 53-Jährige am Mittag geschrieben: „Jetzt sind alle Jungs bei mir“. Fotos von dem Tag zeigen die Söhne und den Angeklagten in der damaligen Wohnung der Betroffenen. Am nächsten Morgen berichtete die 53-Jährige in dem Chat sofort von der sexuellen Gewalt, die sie in der Nacht erlebt haben will.