Prozess am Landgericht Düsseldorf: Mord an eigener Tochter war angeblich ein Unfall

Mord an eigener Tochter war angeblich ein Unfall

Prozess am Landgericht Düsseldorf

Düsseldorf Ein 33-jähriger Familienvater steht wegen Mordes an seiner Tochter in Düsseldorf vor Gericht. Beim Prozessauftakt schwieg er zwar zu den Vorwürfen - doch es wurde bekannt, dass seine Anwälte behauptet hatten, es habe sich um einen Unfall gehandelt.

Rund sechs Monate nach dem gewaltsamen Tod ihrer kleinen Tochter (7) in einer Wohnung in Rath, hofft die Mutter jetzt endlich die Hintergründe für das schreckliche Drama zu erfahren. Seit Freitag wird ihrem Ex-Mann (33) und Vater des Mädchens beim Landgericht Düsseldorf der Prozess gemacht.

Die Anklage lautet auf Mord, weil er das Kind aus Wut auf die angeblich untreue Ehefrau erstickt habe. Zu Prozessauftakt schwieg sich der Angeklagte aus. Seine Ex-Frau war dabei nicht anwesend, sie wurde durch ihre Anwältin vertreten. Die trauernde Mutter sei, so ihre Anwältin, zur Prozessstunde am Grab des Mädchens gewesen - „wie jeden Tag“. Die 44-Jährige erhoffe sich vom Prozess gegen den jungen Vater jetzt „eine Antwort auf die Frage nach dem Warum“, so die Mutter-Anwältin weiter.