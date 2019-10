Prozess vor dem Landgericht Düsseldorf : Falscher Polizist hatte Spaß an „Ferien und Partys“

Düsseldorf Durch Anrufe falscher Polizisten waren Rentner in NRW und Süddeutschland so gezielt in Panik versetzt worden, dass sie Bargeld und Wertsachen für fast 1,7 Millionen Euro in Stoffbeuteln vor ihre Haustür stellten.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Wulf Kannegießer

(wuk) Geldnot und sein Spaß an kostenlosen „Ferien und Partys“ bei seinem türkischen Auftraggeber waren angeblich Motive eines 32-jährigen Erkrathers, um bei einem Millionenbetrug durch falsche Polizisten zehn Rentner um deren Ersparnisse zu prellen.