Prozess vor dem Amtsgericht Düsseldorf : Autorin soll Nachbarin mit dem Tod gedroht haben

Düsseldorf Wegen Beleidigungen und Morddrohungen gegen Nachbarn war eine Frau zu insgesamt 1700 Euro Strafe verurteilt worden. Zu einem erneuten Gerichtstermin erschien sie allerdings nicht.

(wuk) Abwesenheit vor Gericht schützt vor Strafe nicht. Im Fall einer Literatin aus Kaiserswerth ging das Amtsgericht jetzt aber von einer Ausnahme aus. Wegen Beleidigungen und Morddrohungen gegen Nachbarn war die Frau einst zu insgesamt 1700 Euro Strafe verurteilt worden. Weil sie dagegen Protest einlegte, sollte im Mai darüber verhandelt werden. Damals meldete sich die 46-Jährige krank. Am Dienstag wollte eine Richterin den Prozess neu aufrollen, doch wieder blieb die Anklagebank leer. Die Verteidigerin gab an, ihre Mandantin läge nun in einer Klinik, sei absolut nicht verhandlungsfähig.