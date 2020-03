Prozess vor dem Amtsgericht Düsseldorf : Eishockey-Profi muss Geldstrafe zahlen

Düsseldorf Weil er nach einer kurzen Phase der Arbeitslosigkeit rund zwei Wochen zu spät die Arbeitsagentur über einen neuen Job informiert haben soll, hat das Amtsgericht gegen den Spieler eine Geldstrafe verhängt.

Womöglich hatte der Kufen-Flitzer es damals einfach nur verbummelt, die Arbeitsagentur rechtzeitig über sein neues Engagement bei einem anderen Verein zu informieren. Laut den Ermittlungen jedenfalls soll er erst 14 Tage später die erforderlichen Infos an die Agentur weiter gereicht haben. In diesem Zeitraum, so der Betrugesvorwurf gegen ihn, habe der 29-Jährige zu Unrecht weitere Arbeitslosenunterstützung erhalten, der Schaden soll dadurch bei rund 800 Euro liegen. Schriftlich bekam er dafür nun vom Amtsgericht Düsseldorf den erwähnten Strafbefehl wegen Betruges, wobei das Gericht davon ausgeht, dass der 29-Jährige aktuell 250 Euro pro Tag verdient.