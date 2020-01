Prozess vor dem Amtsgericht Düsseldorf : Freispruch für Putzfrau

Düsseldorf Schmuck im Wert von 30.000 Euro soll eine Putzfrau einer Rentnerin gestohlen haben. Doch die Richterin am Amtsgericht Düsseldorf fand die Beweislage zu dürftig.

Sie sollte in der Wohnung einer Rentnerin (76) auch abstauben, doch das hat eine Aushilfe (43) angeblich zu wörtlich genommen. Heimlich habe sie Ende April 2018 Weißgold- und Diamantschmuck für rund 30.000 Euro eingesteckt.

Dafür am Donnerstag vorm Amtsgericht angeklagt, widersprach sie heftig: „Ich habe nichts entwendet, habe so auffälligen Schmuck in der Wohnung nie gesehen!“