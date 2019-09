Verfahren vor dem Amtsgericht Düsseldorf : Hausverbot hat juristisches Nachspiel vor Gericht

Düsselorf Den philosophischen Debattierverein gibt es längst nicht mehr. Vor Gericht wurde nun um eine „hinterfotzige Zensur“ gestritten.

Kurios: Der Philosophie-Verein wurde inzwischen aufgelöst. So geriet die (fortgesetzte) Debatte des klagenden Ex-Anwalts vor Gericht zum Streit um des Kaisers Bart. Er habe, so der klagende Jurist, bei einer Club-Veranstaltung ein eigenes Thema zur philosophischen Diskussion stellen wollen. Doch sein Vorschlag sei ignoriert worden. Als er sich bei der Folgeveranstaltung Ende Mai 2018 darüber pikiert zeigte, von „hinterfotziger Zensur“ sprach, reagierten die Teilnehmer pikiert. Ein Vorstandsmitglied verhängte dann das Hausverbot gegen den Juristen, gültig für alle künftigen Veranstaltungen des Clubs. Das Amtsgericht hat dessen Klage bereits abgewiesen. Auch das Landgericht machte ihm in der Berufung jetzt wenig Hoffnung. Entscheidend sei nicht, was er damals gesagt hatte, sondern dass er die Veranstaltung gestört habe, so eine erste Einschätzung der Richter. Was den Juristen und seinen Anwalt wiederum zu neuen Diskussionen anregte – auch darüber, ob ein Vorstandsmitglied überhaupt zum Rauswurf berechtigt war. Ein Urteil wird in vier Wochen erwartet.