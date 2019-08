Prozess vor Amtsgericht Düsseldorf : Rollstuhl-Dieb zu acht Monaten Strafe verurteilt

Düsseldorf In Abwesenheit hat das Amtsgericht Düsseldorf am Mittwoch den Dieb eines Elektrorollstuhls verurteilt. Im Januar hatte er das Gefährt in Wersten entwendet.

Dabei war er von der Frau des Behinderten beim Davonfahren beobachtet worden. Als die Polizei ihn stellte, log er den Beamten zunächst vor, selbst gelähmt zu sein.