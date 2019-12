Prozess vor dem Amtsgericht Düsseldorf : Jugendliche als Brandstifter verurteilt

Düsseldorf Obwohl die Behörden vor erhöhter Brandgefahr gewarnt hatten, haben zwei Jugendliche im heißen Hochsommer im Wald gezündelt. Die Feuerwehr konnte im Düsseldorfer Süden verhindern, dass der Brand auf Wohnhäuser übergreift.

(wuk) Mit Schuldsprüchen gegen zwei Schüler hat das Amtsgericht den Prozess um eine Brandstiftung im Stadtwald jetzt abgeschlossen. In einer extremen Hitzeperiode im August waren die damals 14 und 15 Jahre alten Angeklagten aus Garath mit einem Feuerzeug losgezogen und hatten einen Ast im Forst auf Höhe der Stettiner Straße entzündet. Der Prozess vorm Jugendschöffengericht war mit Rücksicht auf das Alter der Angeklagten unter Ausschluss der Öffentlichkeit geführt worden. Bekannt wurde daher lediglich, dass einer der Angeklagten zunächst jede Aussage verweigerte, der andere rundweg bestritt, dass er zur Tatzeit am Tatort gewesen sei. Nach Anhörung von Zeugen kam das Amtsgericht zu Verurteilungen gegen beide. Weil einer der Schüler ein Geständnis abgelegt hatte, wurde er zur Zahlung von 500 Euro verurteilt. Gegen den anderen wurden 100 Stunden gemeinnütziger Arbeit verhängt. Laut Urteil hatten beide gezielt gezündelt - obwohl die Behörden damals vor erhöhter Brandgefahr gewarnt hatten. Schon der kleinste Funke, so die Feuerwehr sowie das Garten-, Friedhofs- und Forstamt, könne wegen der Sommerhitze und langen Trockenphasen verheerende Folgen haben. Tatsächlich griff der Ast-Brand der Angeklagten am Tattag rasend schnell um sich, nur durch rasches Eingreifen der Feuerwehr konnte eine Brandkatastrophe bei einem dicht besiedelten Wohngebiet noch abgewendet werden. Ob die beiden Zündler auch für den Schaden von mehr als 1000 Euro aufkommen müssen, ist noch ungeklärt.