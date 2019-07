Prozess vor dem Amtsgericht : Streit mit der Axt endet vor Gericht

Die Beteiligten trafen sich am Dienstag im Gerichtssaal wieder. Foto: Wulf Kannegiesser

Düsseldorf Ein Hund mit einer Eiweiß-Allergie und der unbedachte Wurf eines Leckerlis führte zu einen Streit zwischen zwei Männern in Düsseldorf. Zwischendurch kam eine Axt zum Einsatz, ein Polizist feuerte einen Warnschuss ab.

Schiedlich friedlich ging am Dienstag beim Amtsgericht ein Streit zweier Männern zu Ende, der Mitte 2018 mit einer Axt und mit einem wuchtigen Kopfstoß geführt worden war. An einem Samstagnachmittag hatten sich damals ein 52-Jähriger und ein 27 Jahre alter Familienvater aus nichtigem Grund an der Siegburger Straße einen Nahkampf geliefert.

Dafür mussten die Streithähne von damals nun auf die Anklagebank – jeweils wegen gefährlicher Körperverletzung. Nach etlichen Zeugenaussagen wurde der jüngere jedoch freigesprochen, das Verfahren gegen den anderen wurde gegen Zahlung von 240 Euro eingestellt. Freunde werden die beiden wohl trotzdem nicht mehr. Als Beifahrer und Tierliebhaber hatte der 52-Jährige laut Geständnis in Höhe einer Bushaltestelle damals Hunde-Leckerchen aus einem fahrenden Auto geworfen – genau in dem Moment, als der 27-Jährige dort mit Hund und Familie vorbeikam.

Der Hund (der angeblich an einer Eiweiß-Allergie leidet) hat den Leckerbissen sofort verzehrt, der Halter war davon aber so wenig begeistert, dass er den Futter-Spender wütend anschnauzte. Als das Auto jedoch umkehrte und der Futterspender dann mit einer Axt in der Hand ausstieg, eskalierte die Lage. Beide Männer fühlten sich von Gegenseite jeweils bedroht, sagten sie nun als Angeklagte. Fakt ist: Der 52-Jährige (mit der Axt) bekam vom Hundehalter einen Kopfstoß gegen die Nase und musste noch Fausthiebe einstecken. Als er dann samt Axt ins Auto zurückgehen wollte, war schon Polizei vor Ort.